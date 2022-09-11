военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов рассказал, что энергообеспечение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы

Короткая ссылка
Энергообеспечение собственных нужд Запорожской АЭС после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что энергообеспечение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что данное решение является временным.

Ранее Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить