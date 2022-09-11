Рогов рассказал, что энергообеспечение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы

Энергообеспечение собственных нужд Запорожской АЭС после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что данное решение является временным.

Ранее Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.