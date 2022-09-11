Рогов рассказал, что энергообеспечение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы
- РИА Новости
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«Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы», — цитирует Рогова РИА Новости.
Он уточнил, что данное решение является временным.
Ранее Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.
По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.