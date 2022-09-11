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Экс-аналитик ЦРУ: МАГАТЭ не признаёт обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ из-за давления США

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Эксперты МАГАТЭ и ООН не признают обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных под давлением Соединённых Штатов. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Экс-аналитик ЦРУ: МАГАТЭ не признаёт обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ из-за давления США
  • Gettyimages.ru
  • © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе... Эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнём снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра. — RT), не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создаёт серьёзную опасность станции», — цитирует Макговерна РИА Новости.

Он отметил, что аналогичная ситуация происходила в Сирии, когда власти Дамаска обвиняли в организации «химических атак».

«Это было постановкой со стороны «Белых касок» и других. Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — рассказал Макговерн.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.

По словам постпреда России в ЕС Владимира Чижова, присутствие российских сил на ЗАЭС является лучшей гарантией безопасности объекта.

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