СКЦ разрешил выход восьми судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход восьми судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 96 181 т зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что из Одессы судна с продовольствием отправятся в Испанию, Ливию и Италию.

Суда из Черноморска с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей отправятся в Турцию, Грецию и Италию.

Также ожидается отплытие ещё двух судов в Египет и Грецию.

Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.