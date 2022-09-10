СКЦ разрешил выход восьми судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки
«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 96 181 т зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что из Одессы судна с продовольствием отправятся в Испанию, Ливию и Италию.
Суда из Черноморска с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей отправятся в Турцию, Грецию и Италию.
Также ожидается отплытие ещё двух судов в Египет и Грецию.
Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.