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Грузинский депутат сообщил, что задержанный Саакашвили похудел на 30 кг

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщил депутат парламента Коба Накопия после того, как навестил политика в клинике.
Грузинский депутат сообщил, что задержанный Саакашвили похудел на 30 кг
  • РИА Новости

«Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, на около 30 кг. Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», — сказал Накопия, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.

В августе врачи поставили находящемуся в тбилисской больнице Саакашвили 17 разных диагнозов, об этом рассказал его брат Георгий Саакашвили.

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