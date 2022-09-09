Грузинский депутат сообщил, что задержанный Саакашвили похудел на 30 кг

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщил депутат парламента Коба Накопия после того, как навестил политика в клинике.

«Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, на около 30 кг. Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», — сказал Накопия, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.

В августе врачи поставили находящемуся в тбилисской больнице Саакашвили 17 разных диагнозов, об этом рассказал его брат Георгий Саакашвили.