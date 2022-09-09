Грузинский депутат сообщил, что задержанный Саакашвили похудел на 30 кг
- РИА Новости
«Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, на около 30 кг. Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», — сказал Накопия, слова которого приводит РИА Новости.
Он выразил мнение, что ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.
В августе врачи поставили находящемуся в тбилисской больнице Саакашвили 17 разных диагнозов, об этом рассказал его брат Георгий Саакашвили.