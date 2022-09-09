Путин поручил МИД подписать соглашение с Абхазией по вопросам двойного гражданства

Россия подпишет с Абхазией соглашение, касающееся урегулирования вопросов двойного гражданства. Соответствующий указ утвердил российский лидер Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Россией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в распоряжении.

Согласно документу россияне смогут стать гражданами Абхазии без отказа от российского паспорта — и наоборот.

Отмечается, что срок соглашения составляет пять лет. Оно будет продлено автоматически.

Ранее Минтруд России сообщил, что список социальных выплат, поступающих на карту МИР, расширен. В список включена в том числе Абхазия.