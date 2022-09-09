военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пушилин поблагодарил Путина за решение о возрождении Саур-Могилы

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Выражаю огромную благодарность от себя лично и от каждого жителя республики Владимиру Путину за решение о возрождении Саур-Могилы... Уверен, что к важным для нас датам 9 мая и 8 сентября обязательно добавится ещё одна — дата нашей победы над украинским неонацистским режимом», — написал он в Telegram.

Президент России ранее в своём выступлении по случаю открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР отметил, что воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории».

Глава государства также напомнил, что в 2014 году новоиспечённые нацисты развязали войну в Донбассе, а Саур-Могила стала местом сражений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить