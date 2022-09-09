Пушилин поблагодарил Путина за решение о возрождении Саур-Могилы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Выражаю огромную благодарность от себя лично и от каждого жителя республики Владимиру Путину за решение о возрождении Саур-Могилы... Уверен, что к важным для нас датам 9 мая и 8 сентября обязательно добавится ещё одна — дата нашей победы над украинским неонацистским режимом», — написал он в Telegram.

Президент России ранее в своём выступлении по случаю открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР отметил, что воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории».

Глава государства также напомнил, что в 2014 году новоиспечённые нацисты развязали войну в Донбассе, а Саур-Могила стала местом сражений.