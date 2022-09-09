Путин заявил, что войну в Донбассе развязали новоиспечённые нацисты

В 2014 году новоиспечённые нацисты развязали войну в Донбассе, и Саур-Могила стала местом сражений, заявил президент России Владимир Путин.

«В 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспечённые нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений... Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточённых боёв отбили высоту, повторив подвиг предков», — заявил он.

Президент России в выступлении по случаю открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР отметил, что воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории».