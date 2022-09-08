В РПЦ осудили признание «независимости» Латвийской православной церкви
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- © Roman Denisov
Ранее парламент Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата.
«Нечастый случай: парламент государства, где церковь по Конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию церкви и предлагает церкви переделать свой устав», — приводит ТАСС слова Балашова.
Он подчеркнул, что латвийские власти поставили церкви контрольный срок.
«Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» — подытожил Балашов.
7 сентября в МИД России сообщили, что попытки властей Латвии спровоцировать отчуждение Латвийской православной церкви от РПЦ не пройдут без последствий.
Там напомнили, что в национальной Конституции прописан основополагающий принцип взаимодействия церкви и государства: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозного убеждения. Церковь отделена от государства».