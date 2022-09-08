В РПЦ осудили признание «независимости» Латвийской православной церкви

Русская православная церковь осудила самостоятельное признание парламентом Латвии «независимости» Латвийской православной церкви. Об этом заявил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Ранее парламент Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата.

«Нечастый случай: парламент государства, где церковь по Конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию церкви и предлагает церкви переделать свой устав», — приводит ТАСС слова Балашова.

Он подчеркнул, что латвийские власти поставили церкви контрольный срок.

«Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» — подытожил Балашов.

7 сентября в МИД России сообщили, что попытки властей Латвии спровоцировать отчуждение Латвийской православной церкви от РПЦ не пройдут без последствий.

Там напомнили, что в национальной Конституции прописан основополагающий принцип взаимодействия церкви и государства: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозного убеждения. Церковь отделена от государства».