Парламент Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата, сообщила пресс-служба сейма.

«Закон сейма подтверждает независимость Латвийской православной церкви от любой церковной власти за пределами Латвии», — говорится в сообщении.

До 31 октября церковь обяжут привести свой устав в соответствие с поправками, внесёнными в закон о статусе церкви.

«С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви, что предотвратило влияние или власть Русской православной церкви над нашей православной церковью», — сказал депутат сейма Артус Кайминьш.

Как ранее заявили в МИД России, попытки властей Латвии спровоцировать отчуждение Латвийской православной церкви от Русской православной церкви не пройдут без последствий.

Там напомнили, что в национальной Конституции прописан основополагающий принцип взаимодействия церкви и государства: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозного убеждения. Церковь отделена от государства».