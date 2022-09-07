МИД России: поправки властей Латвии в закон о церкви не останутся без последствий

Попытки властей Латвии спровоцировать отчуждение Латвийской православной церкви от Русской православной церкви не пройдут без последствий, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Как напомнили в министерстве, 5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс внёс в сейм проект поправок в закон о Латвийской православной церкви. Суть этих поправок заключается в принудительном отчуждении православной общины и самой церкви от «матери-церкви» — Русской православной церкви.

«Видимо, не все латвийские государственные деятели знакомы с национальной Конституцией, в 99-й статье которой прописан основополагающий принцип взаимодействия церкви и государства: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозного убеждения. Церковь отделена от государства», — сообщил Аскальдович.

В МИД также сообщили, что Латвия подписывала европейские и международные документы, которые в вопросе вероисповедания во главу угла ставят именно принцип независимости духовной сферы от какого-либо вмешательства.

Законопроект же, вероятно, является очередным популистским шаг в преддверии грядущих парламентских выборов, намеченных на октябрь.

«Неудивительно, что для получения большего числа мест в Сейме некоторые политики используют именно русофобию. Не впервой националистическим силам в Латвии разыгрывать эту карту», — сказал дипломат.

Россия категорически отвергает подобную политику, а для Латвии это не пройдёт без последствий, заключил он.