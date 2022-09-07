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МИД России: поправки властей Латвии в закон о церкви не останутся без последствий

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Попытки властей Латвии спровоцировать отчуждение Латвийской православной церкви от Русской православной церкви не пройдут без последствий, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
МИД России: поправки властей Латвии в закон о церкви не останутся без последствий
  • РИА Новости

Как напомнили в министерстве, 5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс внёс в сейм проект поправок в закон о Латвийской православной церкви. Суть этих поправок заключается в принудительном отчуждении православной общины и самой церкви от «матери-церкви» — Русской православной церкви.

«Видимо, не все латвийские государственные деятели знакомы с национальной Конституцией, в 99-й статье которой прописан основополагающий принцип взаимодействия церкви и государства: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозного убеждения. Церковь отделена от государства», — сообщил Аскальдович.

В МИД также сообщили, что Латвия подписывала европейские и международные документы, которые в вопросе вероисповедания во главу угла ставят именно принцип независимости духовной сферы от какого-либо вмешательства.

Законопроект же, вероятно, является очередным популистским шаг в преддверии грядущих парламентских выборов, намеченных на октябрь.

«Неудивительно, что для получения большего числа мест в Сейме некоторые политики используют именно русофобию. Не впервой националистическим силам в Латвии разыгрывать эту карту», — сказал дипломат.

Россия категорически отвергает подобную политику, а для Латвии это не пройдёт без последствий, заключил он.

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