Зеленский назначил новых руководителей в двух областных управлениях СБУ
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Главой управления СБУ в Черниговской области стал Алексей Лях, аналогичную должность в Херсонском управлении СБУ занял Артём Борисевич.
В июле Зеленский назначил пять новых начальников в управлении службы безопасности Украины разных регионов страны.
Отстранение от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова он объяснил тем, что в указанных ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.