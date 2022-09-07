Зеленский назначил новых руководителей в двух областных управлениях СБУ

Президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей областных управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.

Главой управления СБУ в Черниговской области стал Алексей Лях, аналогичную должность в Херсонском управлении СБУ занял Артём Борисевич.

В июле Зеленский назначил пять новых начальников в управлении службы безопасности Украины разных регионов страны.

Отстранение от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова он объяснил тем, что в указанных ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.