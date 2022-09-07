Депутат Матвейчев: освобождённые территории возвращаются к русской идентичности
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
Об этом он сказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований «Сроки и особенности проведения референдумов на освобождённых территориях».
«Это воссоединение со своей исторической Россией, это воссоединение со своей родиной — вот что ждут люди», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, в случае воссоединения регионов с Россией русские люди, «каковыми и являются жители этих областей, наконец-то будут жить на Родине».
«А не с «мачехой», которая... им рассказывала сказки про их неправильное происхождение», — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.
Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.