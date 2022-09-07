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Депутат Матвейчев: освобождённые территории возвращаются к русской идентичности

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Жители Херсонской и Запорожской областей возвращаются к своей русской идентичности и ожидают воссоединения со своей родиной, считает заместитель председателя комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Депутат Матвейчев: освобождённые территории возвращаются к русской идентичности
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом он сказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований «Сроки и особенности проведения референдумов на освобождённых территориях».

«Это воссоединение со своей исторической Россией, это воссоединение со своей родиной — вот что ждут люди», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, в случае воссоединения регионов с Россией русские люди, «каковыми и являются жители этих областей, наконец-то будут жить на Родине».

«А не с «мачехой», которая... им рассказывала сказки про их неправильное происхождение», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.

Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.

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