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Представитель МИД Захарова: затяжной конфликт на Украине требовал прекращения

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что после восьми лет обстрелов территории Донбасса затяжной конфликт на Украине требовал прекращения.

«После восьми лет затяжной конфликт на Украине перестал быть кому бы то ни было выгоден, он просто требовал прекращения. Поэтому началась специальная военная операция», — заявила Захарова.

Она отметила, что в настоящее время Запад делает всё, чтобы удлинить, затянуть конфликт и изменить его географические рамки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.

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