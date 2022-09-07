Представитель МИД Захарова: затяжной конфликт на Украине требовал прекращения
«После восьми лет затяжной конфликт на Украине перестал быть кому бы то ни было выгоден, он просто требовал прекращения. Поэтому началась специальная военная операция», — заявила Захарова.
Она отметила, что в настоящее время Запад делает всё, чтобы удлинить, затянуть конфликт и изменить его географические рамки.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.