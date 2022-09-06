Рогов сообщил, что раненный при покушении комендант Бердянска скончался

Комендант Бердянска Артём Бардин, на которого 6 сентября было совершено покушение, скончался от полученных ранений. Об этом сообщили РИА Новости власти Запорожской области.

Gettyimages.ru

© Jose Maria Hernandez / EyeEm

«По полученной информации, он скончался от полученных ран», — рассказал агентству председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов. Днём 6 сентября коменданта Бердянска Бардина доставили в больницу в тяжёлом состоянии после подрыва его автомобиля. Власти Запорожской области квалифицировали взрыв как теракт. Как заявил Рогов, за покушением на Бардина стоят украинские диверсанты.