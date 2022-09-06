Рогов сообщил, что раненный при покушении комендант Бердянска скончался
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«По полученной информации, он скончался от полученных ран», — рассказал агентству председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Днём 6 сентября коменданта Бердянска Бардина доставили в больницу в тяжёлом состоянии после подрыва его автомобиля.
Власти Запорожской области квалифицировали взрыв как теракт.
Как заявил Рогов, за покушением на Бардина стоят украинские диверсанты.