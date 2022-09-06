Коменданта Бердянска госпитализировали в тяжёлом состоянии после взрыва автомобиля

Коменданта Бердянска Артёма Бардина доставили в больницу в тяжёлом состоянии после подрыва его автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В результате подрыва комендант города в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в районе администрации Бердянска. Власти Запорожской области квалифицировали случившееся как теракт.