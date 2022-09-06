Рогов сообщил о взрыве в районе администрации Бердянска

Взрыв произошёл в районе администрации города Бердянска в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

Слова Рогова приводит РИА Новости.

По его словам, взрыв зафиксирован в центре города, недалеко от здания администрации Бердянска.

Рогов добавил, что данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Также сообщалось, что в Энергодаре беспилотник украинской армии сбросил снаряд на крышу паспортного стола.