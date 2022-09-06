Росгвардейцы нашли документ о больших потерях ВСУ под Северодонецком и Лисичанском
- РИА Новости
Отмечается, что военнослужащие ВСУ покинули обороняемые рубежи из-за слабой подготовки обороны, не обеспечивающей защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск.
В Росгвардии также сообщили о возможной подготовке шаблонных рапортов командирами ВСУ заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев утаивает потери ВСУ в области.
Также ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 220 военнослужащих за сутки во время боёв на Николаево-Криворожском направлении.