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Путин назвал трагедию в Донбассе результатом становления националистического режима в Киеве

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке заявил, что трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима в Киеве, саботировавшего все попытки решить вопрос мирным путём.
Путин назвал трагедию в Донбассе результатом становления националистического режима в Киеве
  • РИА Новости

«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014-м силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжёлой и так далее. И вот это всё происходит до сих пор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что помощь Донбассу и всем живущим там мирным гражданам является долгом России.

1 сентября российский лидер на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.

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