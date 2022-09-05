Путин назвал трагедию в Донбассе результатом становления националистического режима в Киеве
- РИА Новости
«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014-м силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжёлой и так далее. И вот это всё происходит до сих пор», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин заявил, что помощь Донбассу и всем живущим там мирным гражданам является долгом России.
1 сентября российский лидер на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.