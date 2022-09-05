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Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

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Основная часть миссии Международного агентства по атомной энергии покинула Запорожскую атомную электростанцию, там остались два наблюдателя.
Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского эксперта-атомщика Рената Карчаа, который сопровождал членов делегации.

«Миссия уехала... Двое остались на постоянную миссию», — рассказал он. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября.

Он уточнил, что на АЭС находилась делегация МАГАТЭ в составе 13 человек.

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