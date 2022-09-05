Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Основная часть миссии Международного агентства по атомной энергии покинула Запорожскую атомную электростанцию, там остались два наблюдателя.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского эксперта-атомщика Рената Карчаа, который сопровождал членов делегации.

«Миссия уехала... Двое остались на постоянную миссию», — рассказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября.

Он уточнил, что на АЭС находилась делегация МАГАТЭ в составе 13 человек.