Минобороны: ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
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«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Также было уничтожено 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
Ранее в военном ведомстве заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива ВСУ, а также пусковую установку HIMARS.