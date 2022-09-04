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Минобороны: ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

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ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военных в районе Краматорска, сообщает российское Минобороны.
Минобороны: ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Также было уничтожено 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива ВСУ, а также пусковую установку HIMARS.

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