Минобороны: ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военных в районе Краматорска, сообщает российское Минобороны.

«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Также было уничтожено 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива ВСУ, а также пусковую установку HIMARS.