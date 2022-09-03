Мощность пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС снижена вдвое

Мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое. В настоящее время переток поступает только на освобождённые территории, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически вполовину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобождённые территории Запорожской и Херсонской области», — сказал он.

Радиационный фон на станции соответствует норме, добавил чиновник.

Как стало известно ранее, подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена из-за повреждений в результате обстрелов ВСУ.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.