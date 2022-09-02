Российские военные сбили ударный БПЛА в районе Запорожской АЭС

В администрации Энергодара сообщили о сбитом российскими военными ударном беспилотнике ВСУ в районе Запорожской АЭС.

«Беспилотник ВСУ с боевым зарядом был сбит сегодня в районе АЭС. Снаряд не сдетонировал», — заявил собеседник РИА Новости.

Отмечается, что украинский дрон был сбит в нескольких сотнях метров от станции.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность объекта была нарушена несколько раз, но он пока не может оценить, случайно или намеренно.