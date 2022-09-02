Генштаб ВСУ признал, что военные нанесли удары в районе Энергодара

В Генштабе ВСУ признали, что украинские военные нанесли удары в районе Энергодара, где дислоцирована Запорожская АЭС.

РИА Новости

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