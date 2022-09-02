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Генштаб ВСУ признал, что военные нанесли удары в районе Энергодара

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В Генштабе ВСУ признали, что украинские военные нанесли удары в районе Энергодара, где дислоцирована Запорожская АЭС.
Генштаб ВСУ признал, что военные нанесли удары в районе Энергодара
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В заявлении Генштаба в Facebook* подтвердили нанесение «точных ударов» в населённых пунктах Херсон и Энергодар.

Ранее российское постпредство распространило в Совбезе ООН информацию об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС 29 августа.

Два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива.

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