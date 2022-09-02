Генштаб ВСУ признал, что военные нанесли удары в районе Энергодара
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
В заявлении Генштаба в Facebook* подтвердили нанесение «точных ударов» в населённых пунктах Херсон и Энергодар.
Ранее российское постпредство распространило в Совбезе ООН информацию об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС 29 августа.
Два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива.
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