Власти Энергодара заявили об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия, вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», — говорится в заявлении.
Целью обстрелов, по мнению властей Энергодара, является попытка сорвать миссию МАГАТЭ на ядерный объект.
Ранее американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС.