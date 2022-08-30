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Власти Энергодара заявили об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС

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Украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС, два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива. Об этом сообщили власти Энергодара.
Власти Энергодара заявили об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия, вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», — говорится в заявлении.

Целью обстрелов, по мнению властей Энергодара, является попытка сорвать миссию МАГАТЭ на ядерный объект.

Ранее американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС.

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