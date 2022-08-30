Власти Энергодара заявили об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС

Украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС, два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива. Об этом сообщили власти Энергодара.

РИА Новости