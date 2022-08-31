Россия распространила в Совбезе ООН информацию об обстреле ВСУ Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны России по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа», — говорится в сообщении в Twitter.
Российские дипломаты подчеркнули, что несколько дронов-камикадзе ВСУ нанесли удар по крыше спецблока №1.
Ранее власти Энергодара заявили, что украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС, два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива.