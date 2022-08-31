Россия распространила в Совбезе ООН информацию об обстреле ВСУ Запорожской АЭС

Российское постпредство распространило в Совбезе ООН информацию об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС 29 августа.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны России по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа», — говорится в сообщении в Twitter.

Российские дипломаты подчеркнули, что несколько дронов-камикадзе ВСУ нанесли удар по крыше спецблока №1.

Ранее власти Энергодара заявили, что украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС, два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива.