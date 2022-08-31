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Россия распространила в Совбезе ООН информацию об обстреле ВСУ Запорожской АЭС

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Российское постпредство распространило в Совбезе ООН информацию об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС 29 августа.
Россия распространила в Совбезе ООН информацию об обстреле ВСУ Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны России по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа», — говорится в сообщении в Twitter.

Российские дипломаты подчеркнули, что несколько дронов-камикадзе ВСУ нанесли удар по крыше спецблока №1.

Ранее власти Энергодара заявили, что украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС, два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива.

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