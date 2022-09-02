В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ более 20 шахтёров остались под землёй

Более 20 работников донецкой шахты имени Засядько остались под землёй вследствие обстрела со стороны ВСУ, который стал причиной обесточивания шахты.

«В результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землёй находится 21 человек», — сообщили в Минугля ДНР.

В соответствии с планом ликвидации таких аварий проводятся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет.

1 сентября три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Ранее стало известно о гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга в результате обстрела села Рубцы.