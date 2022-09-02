В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ более 20 шахтёров остались под землёй
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«В результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землёй находится 21 человек», — сообщили в Минугля ДНР.
В соответствии с планом ликвидации таких аварий проводятся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет.
1 сентября три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Ранее стало известно о гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга в результате обстрела села Рубцы.