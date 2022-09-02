военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сторонники оппозиции в Молдавии вышли на очередную акцию протеста в Кишинёве

Короткая ссылка
Сторонники оппозиции в Молдавии вышли на очередную акцию протеста в Кишинёве, потребовав освободить арестованную Марину Таубер, вице-председателя оппозиционной партии «Шор», преследование которой они считают политически мотивированным.

Люди вышли на акцию протеста с плакатами, на которых можно увидеть надписи «Майя Санду, правосудие — не твоя игрушка!».

В партии «Шор», в свою очередь, сообщили, что её членам «угрожают задержанием и арестом», если они не дадут ложных показаний против Илана Шора и других представителей формирования.

По информации источника RT, в Молдавии арестовали уже 12 членов оппозиционной партии «Шор».

В августе сторонники партии «Шор» потребовали отставки главы республики Майи Санду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить