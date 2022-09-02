Сторонники оппозиции в Молдавии вышли на очередную акцию протеста в Кишинёве, потребовав освободить арестованную Марину Таубер, вице-председателя оппозиционной партии «Шор», преследование которой они считают политически мотивированным.

Люди вышли на акцию протеста с плакатами, на которых можно увидеть надписи «Майя Санду, правосудие — не твоя игрушка!».

В партии «Шор», в свою очередь, сообщили, что её членам «угрожают задержанием и арестом», если они не дадут ложных показаний против Илана Шора и других представителей формирования.

По информации источника RT, в Молдавии арестовали уже 12 членов оппозиционной партии «Шор».

В августе сторонники партии «Шор» потребовали отставки главы республики Майи Санду.