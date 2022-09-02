Источник: в Молдавии арестовали уже 12 членов оппозиционной партии «Шор»
- РИА Новости
До этого стало известно, что в офисах «Шора» проводят обыски.
Вечером 1 сентября сторонники партии устроили протестную акцию у здания администрации президента Молдавии Майи Санду в Кишинёве. Участники протестов раскритиковали власти за провальную газовую политику и обвинили их в энергетическом кризисе.
2 сентября в Кишинёве планируются новые акции протеста.
В партии «Шор», в свою очередь, сообщили, что её членам «угрожают задержанием и арестом», если они не дадут ложных показаний против Илана Шора и других представителей формирования.