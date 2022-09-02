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Источник: в Молдавии арестовали уже 12 членов оппозиционной партии «Шор»

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В Молдавии арестовали уже 12 членов оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщил источник RT.
Источник: в Молдавии арестовали уже 12 членов оппозиционной партии «Шор»
  • РИА Новости

До этого стало известно, что в офисах «Шора» проводят обыски.

Вечером 1 сентября сторонники партии устроили протестную акцию у здания администрации президента Молдавии Майи Санду в Кишинёве. Участники протестов раскритиковали власти за провальную газовую политику и обвинили их в энергетическом кризисе.

2 сентября в Кишинёве планируются новые акции протеста. 

В партии «Шор», в свою очередь, сообщили, что её членам «угрожают задержанием и арестом», если они не дадут ложных показаний против Илана Шора и других представителей формирования.

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