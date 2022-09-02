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Глава Минобороны России заявил об уничтожении почти 3 тысяч наёмников на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил об уничтожении почти 3 тыс. наёмников на Украине
Глава Минобороны России заявил об уничтожении почти 3 тысяч наёмников на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он также подчеркнул, что наёмники отказываются приезжать на Украину на фоне высоких потерь Киева.

«На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти 3 тыс. боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по местам дислокации наёмников и командному пункту «Кракена» в ДНР.

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