ВС России нанесли удары по местам дислокации наёмников и командному пункту «Кракена» в ДНР

Вооружённые силы России нанесли сосредоточенные огневые удары по пункту дислокации наёмников из «Иностранного легиона» в районе Константиновки в ДНР. Там же нанесён удар по командному пункту националистического формирования «Кракен».

Об этом заявило Министерство обороны России в новой сводке. Удары наносились в районе Константиновки. «В результате ударов уничтожены более 100 боевиков, а также семь единиц военной техники», — говорится в сообщении. 1 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка. Это позволило выйти на «достаточно серьёзный плацдарм» в направлении Авдеевки.