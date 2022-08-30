ВС России нанесли удары по местам дислокации наёмников и командному пункту «Кракена» в ДНР
Об этом заявило Министерство обороны России в новой сводке.
Удары наносились в районе Константиновки.
«В результате ударов уничтожены более 100 боевиков, а также семь единиц военной техники», — говорится в сообщении.
1 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка. Это позволило выйти на «достаточно серьёзный плацдарм» в направлении Авдеевки.