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Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе

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Два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе», — сказал Ульянов.

Он отметил, что российская сторона приветствует это.

Дипломат объяснил, что международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции касательно положения дел на Запорожской АЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но он пока не может оценить, случайно или намеренно. 

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