Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрелы Запорожской АЭС и городов региона со стороны украинских войск вызывают у местных жителей желание присоединиться к России. Об этом он сказал в беседе с изданием «Украина.ру».

Рогов рассказал, что местные жители видят, кто наносит удары, поэтому всё активнее выступают за воссоединение с Россией.

Он отметил, что местные граждане направили в Международное агентство по атомной энергии письмо с требованием о том, чтобы украинские войска перестали обстреливать ЗАЭС.

По словам Рогова, из-за обстрелов ВСУ в местное движение «Мы вместе с Россией» вступают тысячи людей.

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции продолжают работу восемь специалистов Международного агентства по атомной энергии.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.

Полянский добавил, что на заседании планируется прослушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита миссии агентства на ЗАЭС.