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Мэр Снигирёвки: в госпиталях Николаева более 2 тысяч раненых бойцов ВСУ

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Более двух тысяч раненых украинских военнослужащих поступили в госпитали и больницы Николаева, заявил глава администрации подконтрольного России города Снигирёвка Николаевской области Юрий Барбашов.

По его словам, ВСУ предприняли атакующие действия на нескольких направлениях, в том числе на снигирёвском, которое не было главным.

Он отметил, что последствия атак стали для украинской армии тяжёлыми.

«Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тысяч раненых», — цитирует РИА Новости Барбашова.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. 

По данным министерства, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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