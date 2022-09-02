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Evening Standart: Украина не оправится от неудачи контрнаступления на Херсон

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Украина не сможет оправиться от последствий неудачного наступления на Херсон, заявил обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

По его словам, действия армии Украины носят скорее символический характер.

Автор отметил, что украинский президент Владимир Зеленский пошёл на данный шаг, хотя военные советники выступали против.

«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пишет Фокс.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. 

По данным министерства, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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