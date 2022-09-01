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WSJ: врач заявил о большом числе раненных украинских военных при попытке наступления ВСУ

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Украинский врач на условиях анонимности рассказал газете The Wall Street Journal об огромном числе раненных украинских солдат из-за попыток наступления Вооружённых сил Украины.
WSJ: врач заявил о большом числе раненных украинских военных при попытке наступления ВСУ
  • AP

Врач рассказал, что украинские военные предупредили его о готовящемся контрнаступлении за неделю.

«Но когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко», — сказал он.

По его словам, он начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. 

По данным министерства, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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