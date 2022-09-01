Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала РБК заявил, что Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы.

«Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идёт перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.