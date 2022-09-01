Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал в ходе встречи с сотрудниками станции.

AP

Об этом информирует РИА Новости. Он отметил, что задача миссии — в том числе «обсудить возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на площадке». Ранее военкор RT Алексей Репин сообщил, что сотрудники миссии МАГАТЭ во главе с Гросси приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на Запорожской атомной электростанции. 1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.