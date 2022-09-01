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Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал в ходе встречи с сотрудниками станции.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС
  • AP

Об этом информирует РИА Новости

Он отметил, что задача миссии — в том числе «обсудить возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на площадке».

Ранее военкор RT Алексей Репин сообщил, что сотрудники миссии МАГАТЭ во главе с Гросси приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на Запорожской атомной электростанции.

1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

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