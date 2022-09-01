Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что задача миссии — в том числе «обсудить возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на площадке».
Ранее военкор RT Алексей Репин сообщил, что сотрудники миссии МАГАТЭ во главе с Гросси приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на Запорожской атомной электростанции.
1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.