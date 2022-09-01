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Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на ЗАЭС

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Сотрудники миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на Запорожской атомной электростанции.
Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на ЗАЭС
  • AP

Об этом сообщил с места военный корреспондент RT Алексей Репин.

По его словам, прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС вызвало ажиотаж.

На территории атомной электростанции сейчас находятся около 60—70 журналистов из разных стран, в том числе из Европы.

Гросси при общении с сотрудниками ЗАЭС заявил, что внимание всего мира приковано к Запорожской атомной электростанции.

1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

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