Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на ЗАЭС
- AP
Об этом сообщил с места военный корреспондент RT Алексей Репин.
По его словам, прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС вызвало ажиотаж.
На территории атомной электростанции сейчас находятся около 60—70 журналистов из разных стран, в том числе из Европы.
Гросси при общении с сотрудниками ЗАЭС заявил, что внимание всего мира приковано к Запорожской атомной электростанции.
1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.