Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на ЗАЭС

Сотрудники миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил с места военный корреспондент RT Алексей Репин.

По его словам, прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС вызвало ажиотаж.

На территории атомной электростанции сейчас находятся около 60—70 журналистов из разных стран, в том числе из Европы.

Гросси при общении с сотрудниками ЗАЭС заявил, что внимание всего мира приковано к Запорожской атомной электростанции.

1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.