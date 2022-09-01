В Запорожской области заявили, что на ЗАЭС работает один блок на 60% мощности
- РИА Новости
«Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
Балицкий отметил, что оставшейся мощности достаточно для обеспечения безопасности работы станции, а также энергоснабжения освобождённой территории Запорожской области и подконтрольных Украине населённых пунктов.
Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внимание всего мира приковано к ЗАЭС.