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В Запорожской области заявили, что на ЗАЭС работает один блок на 60% мощности

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На Запорожской АЭС в настоящее время работает только шестой блок на 60% мощности, он обеспечивает энергоснабжение как освобождённой территории региона, так и подконтрольной Украине. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
В Запорожской области заявили, что на ЗАЭС работает один блок на 60% мощности
  • РИА Новости

«Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Балицкий отметил, что оставшейся мощности достаточно для обеспечения безопасности работы станции, а также энергоснабжения освобождённой территории Запорожской области и подконтрольных Украине населённых пунктов.

Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внимание всего мира приковано к ЗАЭС

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