В Запорожской области заявили, что на ЗАЭС работает один блок на 60% мощности

На Запорожской АЭС в настоящее время работает только шестой блок на 60% мощности, он обеспечивает энергоснабжение как освобождённой территории региона, так и подконтрольной Украине. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы приняли решение пятый блок остановить, который работал до этого, потому что была достаточно высока угроза, была разрушена линия потребления и электроэнергию с этого блока мы не могли сбрасывать в общую сеть», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Балицкий отметил, что оставшейся мощности достаточно для обеспечения безопасности работы станции, а также энергоснабжения освобождённой территории Запорожской области и подконтрольных Украине населённых пунктов.

Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внимание всего мира приковано к ЗАЭС.