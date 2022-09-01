Рогов: пытавшиеся захватить ЗАЭС прошли подготовку в спецслужбах Британии и Польши

Украинские военные, которые участвовали в попытке захватить Запорожскую АЭС, проходили подготовку в британских и польских спецслужбах. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«По имеющейся у меня информации от источников из окружения (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, люди, которые участвовали в попытке захватить Запорожскую АЭС, проходили подготовку в британских и польских спецслужбах и буквально вернулись на Украину через Одессу в конце августа», — приводит РИА Новости его слова.

В Минобороны России ранее сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

В Запорожской области предотвратили теракт на объекте.

Трёх украинских десантников взяли в плен.