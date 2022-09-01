Минобороны: ВСУ 31 августа нанесли удар по Запорожской АЭС тремя дронами-камикадзе

Украинские военные 31 августа нанесли удар по Запорожской АЭС тремя дронами-камикадзе, все аппараты были сбиты.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вчера, 31 августа, Вооружёнными силами Украины нанесён удар тремя дронами-камикадзе по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлёте к станции», — говорится в сообщении.

В частности, два дрона упали на крышу учебно-тренировочного центра.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 1 сентября украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км к северо-востоку от Запорожской АЭС.

Также в ведомстве заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС с целью срыва визита делегации.