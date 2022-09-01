Политолог Бекман: Запад уменьшил поставки оружия Украине из-за отсутствия результата

Страны Запада сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия успехов в ходе конфликта. Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», — заявил Бекман в беседе с «Украиной.ру».

По его словам, безрезультатность действий киевских военных привела к уменьшению масштабов помощи.

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой. Динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.