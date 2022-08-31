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Минобороны России заявило о провале попытки ВСУ возобновить наступление

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RT
Министерство обороны России заявило о провале попытки Киева возобновить наступление Вооружённых сил Украины на Криворожско-Николаевском и других направлениях.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась», — заявили в Минобороны России.

30 августа российское оборонное ведомство заявило, что украинские войска понесли масштабные потери в результате разгрома при наступлении, которое было начато по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского.

По данным министерства, российские войска уничтожили за сутки более 1,2 тыс. украинских военных.

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