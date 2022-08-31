Депутат Госдумы Шеремет предложил наделить спецоперацию статусом контртеррористической

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.

«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменён. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет выразил мнение, что Украина превратилась в «оплот и рассадник» международного терроризма.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту России Владимиру Путину о работе подразделений войск в ходе спецоперации в Донбассе. В частности, он подчеркнул, что росгвардейцы чувствуют поддержку населения на освобождённых территориях.