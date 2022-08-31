военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат Госдумы Шеремет предложил наделить спецоперацию статусом контртеррористической

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.
Депутат Госдумы Шеремет предложил наделить спецоперацию статусом контртеррористической
  • РИА Новости

«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменён. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет выразил мнение, что Украина превратилась в «оплот и рассадник» международного терроризма.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту России Владимиру Путину о работе подразделений войск в ходе спецоперации в Донбассе. В частности, он подчеркнул, что росгвардейцы чувствуют поддержку населения на освобождённых территориях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить