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Глава Росгвардии Золотов доложил Путину о выполнении задач в Донбассе

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Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту России Владимиру Путину о работе подразделений войск в ходе спецоперации в Донбассе. В частности, он подчеркнул, что росгвардейцы чувствуют поддержку населения на освобождённых территориях.

Как сообщил Золотов, в рамках СВО войска Росгвардии выполняют широкий круг задач, в том числе по налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской республик, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, росгвардейцы принимают участие в боевых действиях, проводят разведывательно-поисковые и разведывательно-засадные действия, ликвидируют диверсионно-разведывательные группы противника.

«Мы занимаемся разведкой, корректировкой целей и уничтожаем их либо силами собственной артиллерии, либо, если у нас не хватает дальности или мощности этой артиллерии, обращаемся к Министерству обороны, и они силами тяжёлой артиллерии или авиации наносят огневое поражение противнику, а мы проводим дальнейшую зачистку этих мест», — сказал глава Росгвардии.

Также Росгвардия показала кадры совместной боевой работы своих спецподразделений с танковым подразделением Вооружённых сил России вблизи города Изюм в Харьковской области.

Там росгвардейцы провели доразведку местности с помощью беспилотников и обеспечили прикрытие танков на передовой огнём из БТР и гранатомётов.

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