Вице-премьер Украины допустила присоединение страны к НАТО до окончания спецоперации
«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — сказала она в интервью «Европейской правде».
По её словам, в Киеве неоднократно обращались к альянсу с просьбой о принятии Украины в его состав, теперь решение остаётся за Брюсселем.
Стефанишина также оспорила утверждение о том, что вовлечённая в вооружённый конфликт страна или государство с территориальным спором не может присоединиться к НАТО.
«Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — добавила она.
В конце июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также сообщил, что перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась.