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Вице-премьер Украины допустила присоединение страны к НАТО до окончания спецоперации

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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина допустила возможность присоединения страны к НАТО ещё до завершения российской спецоперации.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — сказала она в интервью «Европейской правде».

По её словам, в Киеве неоднократно обращались к альянсу с просьбой о принятии Украины в его состав, теперь решение остаётся за Брюсселем.

Стефанишина также оспорила утверждение о том, что вовлечённая в вооружённый конфликт страна или государство с территориальным спором не может присоединиться к НАТО.

«Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — добавила она.

В конце июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также сообщил, что перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась.

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