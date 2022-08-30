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В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова людей

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Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий.
В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в российском военном ведомстве, первые два пятиэтажных жилых дома были построены в рекордные сроки: работы на строительной площадке начались в начале июля.

Дома являются частью возводимого жилого микрорайона на улице Куприна.

По плану в первой очереди строительства до конца года будет возведено 12 аналогичных домов на более чем 1,2 тыс. квартир. Вторую очередь планируется завершить к лету 2023 года.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.

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