В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова людей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в российском военном ведомстве, первые два пятиэтажных жилых дома были построены в рекордные сроки: работы на строительной площадке начались в начале июля.
Дома являются частью возводимого жилого микрорайона на улице Куприна.
По плану в первой очереди строительства до конца года будет возведено 12 аналогичных домов на более чем 1,2 тыс. квартир. Вторую очередь планируется завершить к лету 2023 года.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.