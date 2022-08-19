Хуснуллин сообщил, что к восстановлению Донбасса могут допустить строителей из КНДР
«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Он также подчеркнул, что рабочие из КНДР «укладываются в затраты» и сметы.
«Поэтому, если они готовы будут приехать, мы готовы их принять», — добавил вице-премьер.
Сегодня на освобождённых территориях Донбасса работают 26 тыс. строителей, но силы ещё нужны, подчеркнул он.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.