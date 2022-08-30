Лукашенко заявил, что не держится за место и «наелся» президентства

Белорусский президент Александр Лукашенко во время совещания в Минске заявил, что не держится за президентское кресло и «наелся» этой должности. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что никогда не преследовал такой цели.

«Я уже «наелся» президентства вот так», — указал белорусский лидер.

В марте 2021 года Лукашенко пообещал, что в Белоруссии будут «другие президенты».

В феврале Лукашенко заявил, что ни один из его детей не будет президентом в Белоруссии после него.

Он также отмечал, что вопрос о его президентстве можно решить лишь путём выборов, если он кому-то не нравится в качестве главы государства.