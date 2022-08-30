Лукашенко заявил, что не держится за место и «наелся» президентства
- AP
«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что никогда не преследовал такой цели.
«Я уже «наелся» президентства вот так», — указал белорусский лидер.
В марте 2021 года Лукашенко пообещал, что в Белоруссии будут «другие президенты».
В феврале Лукашенко заявил, что ни один из его детей не будет президентом в Белоруссии после него.
Он также отмечал, что вопрос о его президентстве можно решить лишь путём выборов, если он кому-то не нравится в качестве главы государства.