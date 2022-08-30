Украинская полиция разоблачила группу преступников, которые попытались похитить $580 тыс., предназначенных для закупки военной амуниции в интересах Министерства обороны Украины.

«Нацполиция сообщила о подозрении участникам преступной группы. Среди подозреваемых — соучредители и директор офшорной компании, в том числе действующий адвокат. Во время обысков у фигурантов изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более 37 млн гривен», — сообщила пресс-служба полиции Украины.

К организации хищения причастны два гражданина Украины — основатели офшорной компании на территории Бахрейна, говорится в сообщении.

«Указанные граждане были представителями Министерства обороны», — отметила полиция.

Как ранее отметил журналист Эдгардо Пинелл в статье для издания El Debate, Соединённые Штаты, вливая в Украину миллиарды долларов, чтобы «удовлетворить её оборонительные потребности», действуют так же, как в ситуации с Афганистаном, где крупная доля средств была утрачена.

В июне газета The Wall Street Journal сообщила, что выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть украдены.