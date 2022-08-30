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Полиция Украины сообщила о хищении предназначенных для ВСУ $580 тысяч

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Украинская полиция разоблачила группу преступников, которые попытались похитить $580 тыс., предназначенных для закупки военной амуниции в интересах Министерства обороны Украины.
Полиция Украины сообщила о хищении предназначенных для ВСУ $580 тысяч

    «Нацполиция сообщила о подозрении участникам преступной группы. Среди подозреваемых — соучредители и директор офшорной компании, в том числе действующий адвокат. Во время обысков у фигурантов изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более 37 млн гривен», — сообщила пресс-служба полиции Украины.

    К организации хищения причастны два гражданина Украины — основатели офшорной компании на территории Бахрейна, говорится в сообщении.

    «Указанные граждане были представителями Министерства обороны», — отметила полиция.

    Как ранее отметил журналист Эдгардо Пинелл в статье для издания El Debate, Соединённые Штаты, вливая в Украину миллиарды долларов, чтобы «удовлетворить её оборонительные потребности», действуют так же, как в ситуации с Афганистаном, где крупная доля средств была утрачена.

    В июне газета The Wall Street Journal сообщила, что выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть украдены.

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